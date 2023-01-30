На Кубани поддержку рыбных хозяйств увеличили в два раза в 2023 году

На поддержку рыбохозяйственных предприятий Кубани в 2023 году направят 35,5 млн руб., что в два раза превышает показатель прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«В том числе 20 млн руб. пойдут на субсидирование 50% затрат при закупке рыбоводного и перерабатывающего оборудования»,— отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

За прошлый год на Кубани вырастили 23,3 тыс. тонн рыбы, в том числе 12,1 тыс. тонн толстолобика, 5,2 тыс. тонн карпа, 3,2 тыс. тонн амура и 1,8 тыс. тонн форели.

Перспективными направлениями рыбохозяйственного комплекса является выращивание форели, раков и моллюсков. В прошлом году в садках, установленных в море, вырастили 1,08 тонн форели. Компания «Черноморская форель» планирует увеличить объемы производства, чтобы поставлять рыбу на экспорт.

В текущем году рыбные хозяйства региона планируют увеличить производство рыбопосадочного материала и расширить каналы сбыта, в том числе за пределами края.

Анастасия Донскова

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