В Анапе собрали почти 90 тонн отсортированного пластика в 2022 году

В Анапе собрали почти 90 тонн отсортированного мусора. Город-курорт является одним из лидеров по этому показателю. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: администрация Краснодарского края

Процесс вторичной переработки мусора на курорте осуществляет ООО «Экотехпром». Регоператор работает в Крымской зоне, куда входят Анапа, Славянский, Красноармейский, Темрюкский и Крымский районы.

«Всего в прошлом году на территории муниципалитетов собрали более 135 тонн вторичного материального ресурса»,— уточняет вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Второй муниципалитет по количеству отсортированного пластика — Крымский район (28 тонн).

Весь собранный пластик отправляют на полигоны ТКО. Вторсырье выгружают отдельно, оно проходит глубокую сортировку. После чего его прессуют в тюки и направляют на заводы по переработке для повторного вовлечения в оборот.

Олег Исаев

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