Рис Агрохолдинга «СТЕПЬ» получил лучшие оценки экспертов телеканала «НТВ»

Рис под маркой Агрохолдинга «СТЕПЬ» признан самым качественным среди других брендов. В программе «НашПотребНадзор» телеканала «НТВ» эксперты тестировали семь образцов круглозерного риса от разных производителей, в том числе рис торговой марки «СТЕПЬ». Эксперты проверяли различные характеристики, например, наличие сора, количество сечки, наличие вредных химических веществ в продукте и др. По результатам исследований всем строгим требованиям соответствует только один бренд – рис Агрохолдинга «СТЕПЬ», он – самый качественный и полезный. В продукте нет примесей, вредных веществ, а ядра соответствуют стандартам по размеру и форме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»



Ранее эксперты программы также тестировали потребительские свойства и качество гречневой крупы под маркой Агрохолдинга «СТЕПЬ». Как и положено по канонам программы для экспертизы были отобраны семь круп разных брендов. Крупу исследовали на наличие примесей и насекомых, целостность ядер, наличие нешелушеных зерен, проводили другие лабораторные исследования. По итогам проверок гречневая крупа «СТЕПЬ» показала полное соответствие всем стандартам.

Проект «НашПотребНадзор» — это журналистские телерасследования на потребительские темы. Авторы программы не сотрудничают с брендами и, следовательно, влиять на результаты исследований производители не могут. Эксперты программы самостоятельны и объективны в своих оценках.

Галина Бричук, коммерческий директор ТД «Инвестпром-Опт» Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Агрохолдинг «СТЕПЬ» строго следит за качеством всей производимой продукции. У нас очень высокие требования на всех этапах: от технологии производства и качества сырья до квалификации сотрудников и оформления упаковки. Благодаря высокой планке стандартов, которую мы для себя поставили, бакалейная и любая другая продукция Агрохолдинга «СТЕПЬ» успешно конкурирует на рынке и пользуется спросом у потребителей. Выбирая продукты под маркой «СТЕПЬ» покупатель всегда получает высокое качество по доступной цене».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»