Основатель группы Cream Soda пропал без вести в Ярославской области

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Dima Nova) пропал без вести в селе Диево Городище Ярославской области. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердил менеджмент группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» пять человек провалились под лед на реке Волга возле села Диево-Городище в ночь на 20 марта. Один мужчина погиб, еще трое числятся пропавшими без вести. Среди них основатель группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов.

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим»,— говорится в официальных соцсетях группы Cream Soda.

Андрей Иванов