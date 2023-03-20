В Челябинске главу предприятия будут судить за невыплату зарплаты на 1,5 млн рублей

В Тракторозаводский районный суд Челябинска передали уголовное дело гендиректора ООО «СТР Холдинг», обвиняемой в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

По версии следствия, руководитель и учредитель компании с декабря 2021 по сентябрь 2022 года не выплачивала зарплату и иные выплаты 22 работникам при достаточном наличии средств на счетах организации. Общая сумма задолженности составила более 1,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «СТР Холдинг» оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Компания существует с 2016 года, ей владеет и руководит Елена Борисова.