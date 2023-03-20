26 классов в школах Удмуртии закрыли из-за заболеваемости ОРВИ

В Удмуртии в период с 13 по 19 марта острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 12,8 тыс. человек. Чаще всего болеют дети в возрасти до шести лет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Зарегистрировали также 185 случаев заболевания гриппом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело почти 6,2 тыс. человек, что составляет 48% от общего количества заболевших в регионе. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечались в Завьяловском и Глазовском районах, а также в Можге и Воткинске.

Так, в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ образовательный процесс полностью приостановили в одном детском саду Ярского района. Кроме того, частично закрыли 26 классов в 17 школах и 35 групп в 25 детских дошкольных учреждениях.