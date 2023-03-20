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Чем запомнился «Cabex-2023» для «Камского кабеля»

С 16 по 18 марта в московском «Экспоцентре» компания «Камский кабель» на ведущей отраслевой выставке «Cabex-2023» представила образцы своих новых разработок, в том числе импортозамещающую продукцию.

Посетители выставки лично оценили образцы силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, самонесущих изолированных проводов, кабелей для горных работ и пожарной безопасности, нагревательных кабелей типа TENon. В частности, был представлен огнестойкий кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины марки EPRon, который можно использовать во взрывоопасных зонах и прокладывать в стесненных условиях. Даже при повышенных вибронагрузках и под воздействием агрессивных факторов кабели EPRon станут одним из ключевых гарантов энергетической безопасности сложных промышленных объектов.

Кроме того, «Камский кабель» представил свою франшизу магазинов по продаже кабельно-проводниковой продукции и электротехнических товаров «Камкабель». Торговые точки запускаются регулярно по всей России – сегодня их число уверенно приближается к 40. Каждый желающий может стать партнером по франшизе компании, открыв свой магазин «Камкабель» и заручившись поддержкой надежного производителя.

«В этом году на "Cabex" мы провели переговоры с клиентами, обменялись с коллегами мыслями о развитии кабельной отрасли, посетили насыщенную деловую программу. Несомненно, выставка является ключевой в своем сегменте: ее участники – ведущие отечественные и зарубежные производители. Мы ценим здоровую конкуренцию, всегда открыты к обмену опытом и мнениями относительно состояния кабельной отрасли. Невозможно занимать лидирующие позиции в производстве кабельно-проводниковой продукции, если не поддерживать отношения с коллегами. Каждый год участие в "Cabex" вдохновляет нас и подстегивает двигаться вперед, совершенствовать свою продукцию, отслеживать действующие тенденции рынка и задавать свои. Считаем, что в этом году выставка особенно удалась», – прокомментировал директор по маркетингу и развитию продаж ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.

В рамках ежегодной премии в сфере отраслевого маркетинга и PR, проводимой RusCable, на «Cabex» «Камскому кабелю» и его франшизе вручили две награды – за лучший сайт, сервисы и электронную коммерцию, а также за лучший проект и сообщества в социальных сетях.

В целом на «Cabex» были представлены экспозиции 170 производителей и поставщиков, среди которых компании из Турции, Китая, Ирана, Индии. Тематические границы выставки охватили всю технологическую цепочку: от материалов и оборудования для производства до готовой продукции. В рамках деловой программы состоялось три конференции. Были подведены итоги работы отечественной кабельной промышленности в 2022 году, намечены цели на будущий год, а также представлены новые направления в разработке и освоении производства кабельных изделий, озвучены приоритетные задачи. Среди них – разработка и внедрение отечественных материалов и кабелей на их основе в ключевые отрасли промышленности России, активное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по оборудованию и материалам, скорейшее государственное финансирование проектов по критическим технологиям и создание технологического суверенитета в кабельной промышленности.

Благодарим организаторов выставки «Cabex», а также новых и действующих партнеров за проделанную работу и интересные встречи. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

ООО «Камский кабель»

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