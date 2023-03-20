Глава СК РФ взял на контроль скандал с транспортным сообщением в Самарской области

Руководитель СУ СК России по Самарской области Марат Галиханов представит доклад о ситуации с транспортным сообщением с деревней Малиновый Куст в Самарской области. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Ранее сообщения о проблеме появились в СМИ, Об этом сообщает СК РФ.

«Единственная дорога по низководному мосту через реку Кондурчу к этому населенному пункту оказалась затоплена талыми водами, в связи с чем фельдшеры службы 03 не смогли оперативно добраться до проживающего в указанном населенном пункте 59-летнего сельчанина, которому требовалась срочная медицинская помощь»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также СМИ написали, что для «дальнейшего передвижения пришлось прибегнуть к помощи специалистов поисково-спасательной службы». Региональные следователи начали проверку в связи с этой информацией.

Ранее в Самаре из-за паводка оказались затоплены несколько улиц. Сильнее всего оказалось повреждено дорожное покрытие Зубчаниновского шоссе и ул. Магистральной в Кировском районе, городские чиновники объяснили это отсутствием ливневой канализации и скоплением талых вод.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Город под водой».

Георгий Портнов