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Город под водой

В Самаре после оттепели затопило Заводское шоссе и улицу Магистральную

В Самаре из-за паводка оказались затоплены несколько улиц. Сильнее всего повреждено дорожное покрытие Зубчаниновского шоссе и ул. Магистральной в Кировском районе, городские чиновники объяснили это отсутствием ливневой канализации и скоплением талых вод. Глава города Елена Лапушкина потребовала от подрядчика, ответственного за содержание улично-дорожной сети в Кировском районе, очистить от наледи тротуары и дороги. Соответствующий госконтракт в начале этого года получило московское ООО «Конор». Компания сменила другого подрядчика — ООО «Кедр-1», работа которого часто ­критиковалась.

Погода в Самарской области вновь застала коммунальные службы врасплох

Погода в Самарской области вновь застала коммунальные службы врасплох

Фото: Администрация Самары

Погода в Самарской области вновь застала коммунальные службы врасплох

Фото: Администрация Самары

Подтопление Заводского шоссе и ул. Магистральной в Кировском районе Самары, больше всего пострадавшем от паводка, пока не устранено. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила глава города Елена Лапушкина. По словам чиновницы, подтопление произошло из-за отсутствия ливневой канализации и промерзшего грунта, который «не дает уходить такому количеству воды». «До наступления устойчивой плюсовой температуры спецтехника, откачивающая скопившуюся воду, работает на этом участке круглосуточно. В ближайшие годы планируем проектирование ливневой канализации на улице Литвинова»,— написала глава Самары в своем Telegram-канале. Кроме того, из-за утечек на сетях водоснабжения подтоплены ул. Алма-Атинская и ул. Гвардейская. «Поручила главе Кировского внутригородского района проконтролировать взаимодействие управляющих компаний и ООО „СКС“, чтобы последствия подтоплений ликвидировались как можно скорее. Еще раз обратила внимание подрядной организации ООО „Конор“ на необходимость очистки от наледи тротуаров и дорог по Пугачевской и Свободы. Вывоз снега осуществляется в постоянном режиме»,— сообщила Елена Лапушкина.

• В воскресенье, 12 марта, ГУ МЧС по Самарской области сообщило, что на территории региона начался паводок. В Пестравском районе подтопило низководный мост через реку Большой Иргиз в районе села Мосты. По информации районной администрации, отменено автобусное сообщение до сел Ломовка и Тепловка. Автотранспорт до этих населенных пунктов может доехать в объезд через село Тяглое Озеро. В Кинель-Черкасском районе зафиксировано подтопление низководного моста через реку Малый Кинель у населенного пункта Полудни. В Волжском районе подтоплен участок автодороги Р229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в районе СНТ «Нефтяник». Также подтоплены приусадебные участки в селах Русская Борковка, Тимофеевка и Нижнее Санчелеево Ставропольского района.

По последним данным областного ГУ МЧС, на территории 13 районов Самарской области подтоплено пять низководных мостов, 26 жилых домов, 203 приусадебных участка и три участка автомобильных дорог. Как процитировали в администрации Самары слова замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктора Ненашева, в Кировском районе требуется отремонтировать большое количество локаций, особенно в пос. Зубчаниновка. К вечеру 14 марта, по данным администрации, с задачей справились более чем наполовину — из 9500 кв.м. совокупной площади отремонтировано 5380 кв.м дорог. Виктор Ненашев также отметил, что меньше всего разрушений зафиксировано в Самарском районе. Содержанием улично-дорожной сети в Кировском районе занимается ООО «Конор». Соответствующий госконтракт стоимостью 224 млн руб. московская компания выиграла в декабре 2022 года. По данным Kartoteka.ru, организация зарегистрирована в 2016 году. Собственником и руководителем компании является Сергей Палаткин. В 2021 году выручка «Конора» составила 169 млн руб., прибыль — 11 млн руб. Прежним подрядчиком горадминистрации в Кировском районе было ООО «Кедр-1», работа которого критиковалась населением, депутатами и надзорными органами. В мае 2022 года стало известно об уголовном деле в отношении неустановленных лиц из руководства ООО «Кедр-1» и главы ООО «ПСК» Юрия Приятелева. Им инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). По В 2020 году Юрий Приятелев с представителями руководства ООО «Кедр-1» передали в администрацию Кировского района фиктивные талоны от имени полигона АО «Экология-сервис» на утилизацию более 1366 тонн отходов, в итоге за невыполненные работы ООО «ПСК» получило от администрации свыше 250 тыс. руб.

Как рассказали в горадминистрации в ответ на запрос «Ъ» о работе ООО «Конор», по результатам проверок содержания улично-дорожной сети, обслуживаемой компанией, выявлены определенные недостатки в работе организации, «но они устранялись в оперативном режиме». «В итоге оплата ООО „Конор“ за произведенные работы в рамках контракта на содержание улично-дорожной сети в Кировском районе за истекший период 2023 года снижена на 20%.Также информируем, что с 01.01.2023 в департамент (департамент городского хозяйства и экологии. — «Ъ») поступило порядка 500 обращений, связанных с содержанием улично-дорожной сети городского округа Самара. За аналогичный период 2022 года поступило порядка 800 обращений»,— говорится в ответе городских властей. Как пояснил руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских, количество разрушений в Кировском районе свидетельствует о том, что чиновники и подрядчики вовремя не подготовились к паводку: «По тому, что мы видим, можно сказать, что коммунальщики опять все прозевали. Вопервых, нужно было заранее очистить ливневки от засоров, этим должны заниматься город и „СКС“. Там, где нет ливневок, надо было предпринять меры по отводу талых вод, чтобы они не скапливались и не попадали в подвалы домов, это уже обязанность „Конора“. В целом судить о работе нового подрядчика пока, конечно, рано. Надо судить по тому, как компания будет устранять последствия паводка».

Сабрина Самедова

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