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Коммерсантъ FM
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Приморского депутата, обвиняемого в растлении ребенка, будут судить повторно

Советский районный суд Владивостока назначил на 29 марта начало рассмотрения по существу уголовного дела в отношении депутата законодательного собрания Приморья, бывшего первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артема Самсонова. В удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору защите отказано. Такое решение райсуд принял по итогам предварительного слушания, состоявшегося сегодня, 20 марта.

Артем Самсонов

Артем Самсонов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Артем Самсонов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В ходе повторного процесса сторона защиты будет настаивать на полном оправдании, сообщила «Ъ» адвокат Артема Самсонова Наталья Касилова.

Напомним, 27 февраля Приморский краевой суд отменил обвинительный приговор Артему Самсонову, вынесенный в сентябре 2022 года Советским райсудом. Тогда политик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Депутат был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Крайсуд направил материалы дела в тот же суд первой инстанции на новое рассмотрение, но в ином составе судей.

По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока депутат демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В ходе следствия и суда политик наотрез отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре либо папой мальчика, либо его любовницей, либо ее взрослым сыном. Более того, политик заявил, что «фаллоимитатор принадлежал любовнице отца потерпевшего и именно она его всем демонстрировала, в том числе и детям». Происходило это якобы на отдыхе, на котором Артема Самсонова, по его же словам, не было, и не в 2018, а в 2019 году.

Алексей Чернышев, Владивосток

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