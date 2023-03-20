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Коммерсантъ FM
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Финляндия признана самой счастливой страной мира в шестой раз подряд

Финляндию в шестой раз подряд назвали самой счастливой страной в мире, следует из Всемирного доклада о счастье, который готовится группой экспертов по заказу Организации Объединенных Наций (ООН).

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

При подготовке Всемирного доклада о счастье учитывается шесть ключевых факторов. Среди них — доход, здоровье, социальная поддержка, уровень свободы, щедрость и отсутствие коррупции.

По итогам рейтинга-2023 Финляндия вновь заняла первое место с существенным отрывом от преследователей. Тройка самых счастливых стран при этом осталась неизменной — следом расположились Дания и Исландия. Из первой десятки наибольший рост показал Израиль: он поднялся с девятой на четвертую строчку. Среди лидеров остались Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Россия заняла в рейтинге 70-е место, а Украина — 93-е.

Наиболее несчастными странами мира признаны Афганистан и Ливан: они заняли 137-е и 136-е места соответственно.

Первый Всемирный доклад о счастье был опубликован 1 апреля 2012 года. В докладе были впервые изложены принципы мирового счастья, причины счастья и нищеты, а также последствия, которые были освещены в тематических исследованиях. В 2013 году на уровне ООН было решено сделать данный доклад ежегодным.

Александр Кислов

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