Павильоны установят у трех станций метро в Нижнем Новгороде за 111 млн рублей

Компания «Стандарт» выбрана подрядчиком по установке крытых павильонов у спусков в метро на трех станциях в Нижнем Новгороде. Общая стоимость работ составляет 111 млн руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз павильона у станции метро в Нижнем Новгороде

Эскиз павильона у станции метро в Нижнем Новгороде



По одному павильону установят у станций «Парк культуры» и «Ленинская», еще четыре строения возведут у станции «Двигатель революции». Работы будут выполнять поэтапно, все павильоны нужно установить до конца октября 2023 года.

Все три контракта заключены по начальной максимальной цене. Заказчиком работ выступает муниципальное предприятие «Нижегородское метро»

Павильоны у станций метро в Нижнем Новгороде снесли в 2021 году. Этого добивалась ФСБ в целях безопасности граждан и антитеррористической защищенности метрополитена. После сноса строений нижегородцы стали жаловаться на лужи на ступеньках после дождей. В правительстве региона обещали установить взамен другие конструкции.

Эскиз новых павильонов выбрали по результатам конкурса летом 2022 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стандарт» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2016 года. Уставный капитал превышает 1 млн руб. Основной вид деятельности связан с комплексным обслуживанием помещений. Генеральный директор и собственник – Василий Шестаков. По итогам 2021 года прибыль компании составила 2,4 млн руб., выручка – 196,2 млн руб.

Анастасия Еремина