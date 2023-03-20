В Казани начали проектировать парк аттракционов на замену «Кырлаю»

В Казани начались изыскательные работы и проектирование нового парка аттракционов на замену «Кырлаю». Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Ильсур Метшин.

По его словам, парк появится возле парка ПОбеды. «Подходим к вопросу эскизного проекта, самые лучшие практики на сегодняшний день изучаются нашими коллегами из компании СИНХ. И эта площадь парка будет в четыре раза больше, чем в бывшем «Кырлае», — отметил господин Метшин.

Он добавил, что расположение парка будет комфортным, учитывая логистику, транспортную доступность и соседство с парком Победы.

"Ъ-Казань"