Радий Хабиров поручил разобраться со срывом сроков строительства стадиона в Кумертау

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с проблемами при строительстве стадиона «Шахтер» в Кумертау. По словам руководителя региона, объект не могут достроить уже три года, поэтому он поручил членам правительства выехать на место и провести совещание, чтобы «помочь, а не надзирать», сказал он на оперативном совещании в правительстве республики.

«Я сам лично с таким удовольствием начинал этот проект, потому что он в центре города, красивый сам по себе, но мы там застряли. Потому что меня здесь подвели строители. Сперва одну нарисовали картину цены, потом другую. Где-то глава предыдущий был неправ. Надо было тогда определенный объем сделать и запустить на сколько можно», — сказал Радий Хабиров.

Реконструкцией стадиона занимается ООО «Капитал строй». Госконтракт на сумму 246 млн руб. был заключен в августе 2019 года. Работы должны были завершить в октябре 2020 года. Компания зарегистрирована в Уфе в 2014 году, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Принадлежит в равной степени Алексею Лесину и Васифу Ашрафову. В 2021 году выручка компании составила 719 млн руб., чистая прибыль — 17,6 млн руб.

Карина Мамаева

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