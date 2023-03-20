Отправленные из Прикамья на Донбасс автомобили попали в ДТП под Ульяновском

Автовоз, на котором транспортировались пять автомобилей УАЗ, отправленных из Прикамья на Донбасс, попал в аварию. Как сообщает телеграм-канал благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса», ДТП произошло в Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал «Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» Фото: Телеграм-канал «Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса»

«Под автовоз залетела легковая машина. Ребята, сопровождающие автомашины, смогли спасти водителей и часть гуманитарного груза, находящегося в УАЗах. В результате ДТП три “уазика” сгорели, два остались, но в плачевном состоянии. Много людей участвовало в сборе этого конвоя, но дорога — это всегда опасность, и человеческая ошибка привела к таким последствиям. Сейчас на месте работают сотрудники силовых структур»,— сообщается в телеграм-канале.

По данным газеты «Парма-новости», две машины из пяти были отправлены из Юсьвы. В них находились печки-буржуйки, маскировочные сети и окопные свечи.