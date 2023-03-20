В Омске за демонстрацию свастики на неделю арестовали фаната хоккейного клуба «Металлург»

Жителя Магнитогорска арестовали на семь суток за демонстрацию свастики во время хоккейного матча в Омске. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда. Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики).

Инцидент с демонстрацией запрещенной символики произошел 17 марта на территории многофункционального спортивного комплекса «G Drive Арена». В это время здесь проходил матч омского хоккейного клуба «Авангард» и магнитогорского «Металлурга».

Житель Магнитогорска рассказал, что по приезду в Омск местное фанатское сообщество выдало ему барабан со стикерами, на которые он не обратил внимания. На одной из наклеек была нанесена свастика, которую на территории спорткомплекса заметили полицейские.

Фигурант дела признал вину.

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Сергей Балин