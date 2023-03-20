Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комитет Госдумы не одобрил снижение штрафов за неправильное обращение с навозом

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о введении ответственности за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства (ст. 10.8.1 КоАП РФ). Авторы инициативы в поправках предлагали снизить размеры штрафов вдвое, но комитет эти поправки не поддержал, сообщает «РИА Новости».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Под побочными продуктами животноводства подразумевают навоз, помет, а также подстилку и стоки, используемые в сельскохозяйственном производстве. Законопроект предполагает введение штрафов за несоблюдение требований при их хранении, транспортировке, обработке, переработке и реализации. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 60 тыс. руб., для компаний — от 250 тыс. до 350 тыс. руб. В качестве альтернативы для ИП и юрлиц предлагается приостановление их деятельности на срок до 90 суток. За повторное правонарушение штраф вырастет максимум на 10 тыс. руб., для компаний — на 100 тыс., до 450 тыс. руб.

Госдума одобрила инициативу в первом чтении 16 февраля. Автором законопроекта стал депутат от КПРФ глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. Он уже вместе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым предлагал поправки ко второму чтению.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...