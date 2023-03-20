Комитет Госдумы не одобрил снижение штрафов за неправильное обращение с навозом

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о введении ответственности за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства (ст. 10.8.1 КоАП РФ). Авторы инициативы в поправках предлагали снизить размеры штрафов вдвое, но комитет эти поправки не поддержал, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Под побочными продуктами животноводства подразумевают навоз, помет, а также подстилку и стоки, используемые в сельскохозяйственном производстве. Законопроект предполагает введение штрафов за несоблюдение требований при их хранении, транспортировке, обработке, переработке и реализации. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 60 тыс. руб., для компаний — от 250 тыс. до 350 тыс. руб. В качестве альтернативы для ИП и юрлиц предлагается приостановление их деятельности на срок до 90 суток. За повторное правонарушение штраф вырастет максимум на 10 тыс. руб., для компаний — на 100 тыс., до 450 тыс. руб.

Госдума одобрила инициативу в первом чтении 16 февраля. Автором законопроекта стал депутат от КПРФ глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. Он уже вместе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым предлагал поправки ко второму чтению.

Лаура Кеффер