Танцовщику петербургского бара ограбили и изнасиловали в Мурино

Полиция Всеволожского района Санкт-Петербурга задержала иностранца после заявления об изнасиловании танцовщицы бара в Мурино. Полицию 18-летняя москвичка вызвала накануне около шести часов утра, пишет 20 марта «Фонтанка».

По предварительной информации, девушка рассказала, что познакомилась в мессенджере с молодым человеком, который представился Дмитрием. Он пригласил ее в гости в квартиру на улице Авиаторов Балтики. Около двух часов ночи ее изнасиловали, а после отняли телефон, с которого перевели накопления девушки — 29 тыс. руб. на другой банковский счет.

После произошедшего злоумышленник проводил девушку на остановку на бульваре Менделеева. В половине девятого утра полиция задержала в этой квартире 20-летнего гражданина Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге задержали мигранта, напавшего на школьницу в парадной.

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