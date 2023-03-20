В суде назвали фейковым telegram-канал судьи, арестовавшего Ройзмана

Ленинский районный суд Екатеринбурга опроверг причастность судьи Владимира Ушакова к telegram-каналу, который неизвестные вели от его имени. В пресс-службе суда отметили, что господин Ушаков не имеет аккаунтов в социальных сетях и не пользуется Telegram.

Канал «Судья Ушаков» появился 16 марта после того, что Владимир Ушаков арестовал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (иностранный агент) за публичную демонстрацию символики экстремистской организации (ч.1. ст.20.3 КоАП РФ). В данный момент на telegram-канал подписаны 1,5 тыс. человек.

Административное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили из-за публикации в группе «ВКонтакте» ролика, в котором демонстрируется значок «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Экс-глава Екатеринбурга заявил, что не имеет отношения к группе, названной в его честь, и что он никогда не пользовался «ВКонтакте».

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