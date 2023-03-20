В «Парке сказов» к 2024 году построят туристическую деревню за 72 млн рублей

В семейном тематическом центре «Парк сказов» в Арамили (город-спутник Екатеринбурга) к 2024 году планируют построить 12 тематических гостевых домов, сообщили в пресс-службе парка. Инвестиции в проект составят 72 млн руб.

«Мы взяли за основу деятельности гостиничного направления бизнес-модель управляющей компании, которая будет привлекать инвесторов на постройку гостиничного комплекса и гостевой деревни»,— рассказала директор «Парка сказов» Алиса Ларионова.

Первые два гостевых дома планируют открыть во вторник, 21 марта. Постройка началась с «Дома кулик», в дизайне которого просматриваются детали в виде крыльев и клюва птицы, и «Лисьей норы» с традиционным входом и частью помещений, находящихся под землей. Концепции домов разработаны Молодежным объединением союза архитекторов на гранты от Ростуризма. Стоимость каждого проекта — 6 млн руб.

«Парк сказов» был открыт в 2015 году. Расположен на территории 5 га рядом с Екатеринбургом — в Арамили. Состоит из тематических зон, посвященных уральским сказам Павла Бажова и русским сказкам. За семь лет его посетило 500 тыс. человек.

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Дарья Башлыкова