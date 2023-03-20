Стройплощадку станции метро «Сенная» намерены расширить до улицы Донецкой

Подрядчик «Моспроект-3» планирует расширить строительную площадку новой станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде до улицы Донецкой. В этой части подземного тоннеля расположатся оборотные тупики для подвижного состава, сообщили в Главном управлении по строительству метро, мостов и дорог (ГУММиД).

После получения положительного заключения Главгосэкспертизы подрядчик планирует сузить и переустроить дорогу на участке улицы Родионова от Ковровской улицы до Донецкой. Ранее на этом отрезке вырубили деревья, чтобы устроить необходимые коммуникации. Подрядчик согласовал работу с комитетом охраны окружающей среды Нижнего Новгорода.

Контракт на продление Автозаводской линии метро заключили с «Моспроект 3» в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. К 2026 году подрядчик должен построить две станции – на площади Сенной и площади Свободы.

Елена Ковалева