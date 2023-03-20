На благоустройство территории возле озера Теплое в Уфе направят до 50 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы на конкурсе 10 апреля намерено выбрать подрядчика первого этапа благоустройства территории, прилегающей к улице Мушникова и озеру Теплое в микрорайоне Инорс, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 50,6 млн руб., его профинансируют из бюджета Башкирии и города.

По условиям торгов, до 30 сентября подрядчик обязан установить радиусные скамьи-габионы, шахматные столы, малые архитектурные формы, наружное освещение, озеленить территорию и так далее

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», управление капитального строительства мэрии Уфы 6 апреля выберет подрядчика благоустройства озера Теплое и прилегающих территорий. Начальная цена контракта составляет 249,3 млн руб. Согласно проекту, исполнитель должен до 30 мая 2024 года создать вдоль берега озера кольцевой прогулочный маршрут, проложить велодорожку, организовать бесплатный пляж с площадкой для волейбола, площадку для пикников со стационарными мангалами и навесами, пирсы и спуски к воде, а также площадку для выгула собак.

Майя Иванова

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