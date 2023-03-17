На благоустройство озера Теплое в Уфе выделят до 250 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Уфы ищет подрядчика благоустройства озера Теплое и прилегающих территорий в микрорайоне Инорс, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 249,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 6 апреля. Работы профинансирует городской и республиканский бюджеты.

Согласно проекту, исполнитель должен до не позднее 30 мая 2024 года создать вдоль берега озера кольцевой прогулочный маршрут, проложить велодорожку, организовать бесплатный пляж с площадкой для волейбола, на месте которой зимой можно организовать каток, площадку для пикников со стационарными мангалами и навесами, пирсы и спуски к воде, а также площадку для выгула собак.

Велодорожки появятся и к примыкающему к озеру бульвару Баландина. Там же организуют тротуары, установят освещение, а саму территорию озеленят.

Благоустроят и территорию, ограниченную улицей Мушникова, бульваром Баландина и фасадом дома 36/3 по Транспортной улице. Там предполагается установить сцену, уборную, качели для взрослых, скамейки, фонтан и так далее.

Майя Иванова

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