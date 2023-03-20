Цена золота превысила $2 тыс. за тройскую унцию впервые с апреля 2022 года

Во время торгов на бирже Comex стоимость золота превысила $2 тыс. за тройскую унцию впервые с 18 апреля 2022 года, следует из данных биржи. По состоянию на 11:39 мск золото растет в цене на 1,83%, до $2009,5 за унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В декабре Всемирный совет по золоту сообщил, что центральные банки разных стран закупают золото в рекордных объемах. По мнению аналитиков Financial Times, самые большие объемы приобретали Россия и Китай. Турбулентность на мировых финансовых рынках повысила интерес инвесторов к золоту.

Подробности — в материале «Ъ» «Ставка на золото».

Лаура Кеффер