Пациент вытрезвителя Мариинской больницы поджег палату для привлечения внимания

Ночью в Мариинской больнице Санкт-Петербурга тушили пожар в помещении вытрезвителя. По данным 78.ru, причиной возгорания стал поджог одного из пациентов. Момент происшествия попал на камеру.

Как выяснилось, обитатель психосоматического изолятора поджег собственную куртку. После этого он спокойно дожидался медиков, сидя на кровати соседа. Помещение охватил дым, однако никто не пострадал. Пожар удалось оперативно потушить.

В конце февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что поджигателя полицейского склада и машин Росгвардии в Петербурге отправили в СИЗО.

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