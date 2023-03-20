В Симферополе неизвестные пытались подорвать газопровод

В Симферополе в микрорайоне Пневматика неизвестные пытались повредить газопровод. Ночью местные жители слышали хлопок, а позже на газовом узле возле улицы Балаклавской обнаружили следы взрыва, сообщает «Ъ».

Жители города считают произошедшее неудачной попыткой диверсии. Они предполагают, что неизвестные использовали взрывчатку, но ее мощности оказалось недостаточно для вывода инфраструктуры из строя.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что устанавливаются лица, причастные к данному происшествию.

Татьяна Ручкина

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