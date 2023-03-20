На Кубани выявили 187 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 187 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Краснодаре выявили 97 случаев, в Армавире – 15, в Новороссийске – 12, в Тимашевском районе – 10, в Курганинском и Приморско-Ахтарском – по девять. В Тбилисском районе заболели шесть человек, в Белоглинском – пять, в Динском – четыре, в Калининском – три. Еще по два случая зарегистрировали в Ейском, Кавказском, Красноармейском, Лабинском, Новокубанском и Павловском районах, по одному - в Анапе, Кореновском, Мостовском, Тихорецком и Туапсинском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1 937 человек, в стационарах – 349. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 354 625 случаев. Из них с выздоровлением выписали 341 175 человек, скончались – 11 164 пациента.

Татьяна Ручкина

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