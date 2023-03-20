Глава миасского «Яблока» подала иск из-за несогласия с назначением и.о. главы города

Председатель миасского местного отделения партии «Яблоко» Валентина Комкова подала иск к городскому собранию депутатов о несогласии с назначением исполняющего обязанности мэра Миасса. Заявление подано в Миасский городской суд, сообщается в telegram-канале челябинского «Яблока»

По мнению истицы, депутаты незаконно назначили исполняющим обязанности мэра председателя городского собрания Дмитрия Проскурина. Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» действующий депутат не может быть назначен ни главой города, ни исполняющим его обязанности.

«Чтобы прикрыть незаконность своего решения, собрание депутатов приостановило полномочия Проскурина как депутата. Только вот федеральный закон №131-ФЗ, конкретно указывает в ч. 2 ст. 36 на прекращение полномочий депутата», — комментирует Валентина Комкова.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», после отставки главы Миасса Григория Тонких исполняющим обязанности мэра 6 марта назначили председателя горсобрания Дмитрия Проскурина.