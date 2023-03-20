ФСБ сообщила о задержании двух мужчин за попытку диверсии на железной дороге в Саратове

В Саратове арестованы двое мужчин, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. По информации транспортной полиции, задержание проходило при взаимодействии с УФСБ по Саратовской области.

Как сообщили в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте, сообщение о том, что на перегоне Зоринский—Трофимовский-2 в Ленинском районе Саратова горят два релейных шкафа, поступило 16 марта. В ходе проверки было установлено, что имел место поджог, выгорели приборы сигнализации, централизации и блокировки, но на движение составов происшествие не повлияло.

По подозрению в поджоге задержаны ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). На оперативной видеозаписи, распространенной управлением УФБ, один из подозреваемых признает, что искал работу в Telegram-канале «Теневые услуги», где ему предложили поджечь релейные шкафы. На оперативной записи ЛУ МВД один из подозреваемых говорит, что поджег объекты, сфотографировал горящие шкафы и отправил заказчикам. Сколько мужчины получили за свою «работу», силовики не уточняют. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сергей Петунин, Саратов