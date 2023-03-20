КПРФ сочла избыточными санкции к самарскому депутату за дискредитацию армии

Привлечение к ответственности депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина по статье о дискредитации Вооруженных сил России является как минимум избыточным. Об этом сообщает КПРФ со ссылкой на пресс-секретаря Геннадия Зюганова, депутата Госдумы Александра Ющенко.

«Статья, которая введена по дискредитации армии, должна работать по дискредитации. Она себя хорошо показала в начале СВО, когда тех врагов, которые откровенно распространяют сведения, порочащие армию, и, как минимум, неправдивые сведения, в общем-то, прищучили. Но использовать эту статью для активных депутатов, которые, может даже, и не правы с точки зрения этики, как минимум, избыточно»,– приводятся в сообщении слова Александра Ющенко.

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Пресс-секретарь Геннадия Зюганова считает, что «представители власти сами эту статью и дискредитируют и дают прецедент для того, чтобы использовать ее направо и налево». Ранее Новокуйбышевский городской суд оштрафовал самарского депутата Михаила Абдалкина за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП) на 150 тыс. руб. Это произошло после того, как парламентарий разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления президента Владимира Путина с лапшой на ушах.

Георгий Портнов