Суд арестовал российские активы Volkswagen по иску ГАЗа

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал доли Volkswagen и Skoda Auto A.S. в ООО «Фольксваген Групп Рус» и недвижимость компании в России по иску ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», сообщается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Истец потребовал признать недействительным расторжение соглашения немецкого автоконцерна с группой ГАЗ и взыскать с ответчика убытки в размере 15,6 млрд руб. Соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде было подписано в июне 2011 года.

В июле 2022 года Volkswagen решил закрыть свое представительство в Нижнем Новгороде. Производство автомобилей Volkswagen и Skoda на площадке Горьковского автозавода было приостановлено весной 2022 года из-за проведения военной спецоперации на Украине.

Разбирательство по арбитражному иску ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» к Volkswagen продолжится в апреле.

Владимир Зубарев