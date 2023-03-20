«Эко-Standart» организует группу по охране зеленого пояса вокруг Челябинска

Общественное объединение «Эко-Standart» организует группу общественных инспекторов, которые будут выявлять нарушения на территории лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска. Активисты окажут содействие в охране главному управлению лесами и минэкологии региона в охране и проведении инвентаризации, сообщается в telegram-канале организации.

«В ближайшее время, при установлении теплой и сухой погоды, мы активно начнем проводить рейдовые выездные мероприятия», — отметил руководитель «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

На днях завершилась работа по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска общей площадью 31,74 тыс. га. В него вошли участки лесов в Челябинске, Копейске, Сосновском и Красноармейском районах, а также памятники природы — Челябинский городской, Каштакский и Ужовский боры. В границах пояса запрещены сплошные рубки деревьев, размещение отходов, токсических и химических препаратов, разработка полезных ископаемых, строительство капитальных объектов. При этом разрешены создание линейных объектов, объектов здравоохранения, рекреационных, образовательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов.