Установлены границы зеленого пояса вокруг Челябинска

Завершилась работа по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска. Установлены границы территории общей площадью 31,74 тыс. га. Соответствующий приказ главного управления лесами Челябинской области опубликован на портале правовой информации.

На установление границ зеленого пояса из бюджета региона направили 9,5 млн руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе 2022 года законодательное собрание региона утвердило постановление о создании особой лесопарковой зоны вокруг Челябинска с ограниченным режимом природопользования другой хозяйственной деятельности. В него вошли участки лесов в Челябинске, Копейске, Сосновском и Красноармейском районах, а также памятники природы — Челябинский городской, Каштакский и Ужовский боры. В границах пояса запрещены сплошные рубки деревьев, размещение отходов, токсических и химических препаратов, разработка полезных ископаемых, строительство капитальных объектов. При этом разрешены создание линейных объектов, объектов здравоохранения, рекреационных, образовательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов.