Чилийское красное

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пятаков

Фото: Из личного архива Андрей Пятакова Андрей Пятаков

Фото: Из личного архива Андрей Пятакова

Чилийский лидер Габриэль Борич переживает самый мрачный период своей президентской карьеры. Она началась год назад, 11 марта, а уже во вторник главе государства предстоит пройти едва ли не решающую проверку на прочность: в Сенате будет рассматриваться предложенная им реформа трудового законодательства.

Чили — страна множества парадоксов, начиная с географии и несопоставимого соотношения длины и ширины ее территории. Государство преподносится в качестве образцовой демократии Латинской Америки, но до сих пор живет по конституции времен диктатуры Пиночета, пусть и отчасти реформированной. Самоуверенно создавая себе имидж граждан самой европейской и прогрессивной страны региона, чилийцы до сих пор живут по трудовому законодательству с нормами, свойственными середине ХХ века (например, рабочая неделя составляет 45 часов).

Список такого рода парадоксов можно было бы продолжать еще долго, но стоит остановить себя на феномене Борича, парадоксальность которого возрастает день ото дня. Поднявшись на политический Олимп на волне мощных социальных протестов 2019–2020 годов и став самым молодым в истории страны лидером (на момент выборов — 36 лет), Борич быстро приобрел ореол «президента надежд».

Многие прочили ему статус лидера нового поколения латиноамериканских левых. Но по итогам своего мандата Борич рискует стать рекордсменом по числу накопленных неоправданных надежд.

Годовщина правления отмечена чередой неудач. Самый мощный удар был нанесен в сентябре, когда 62% проголосовавших отклонили вариант новой конституции. В случае одобрения Чили уже жила бы в новой политической реальности. Молодой политик слишком быстро попытался восстановить реноме, что выдает в нем неопытность. В марте была запущена вторая попытка выработки текста новой конституции, и такая расторопность выглядит демонстрацией слабости.

Главное препятствие на пути реформ — это правый оппозиционный парламент (лояльные президенту партии располагают в Палате депутатов лишь 65 креслами из 155). Борич столкнулся с феноменом «разделенной власти», когда конфронтация исполнительной и законодательной ветвей приводит к параличу.

Как представитель «новых левых», Борич активно пропагандирует присущие этому политическому феномену ценности (феминизм, экологизм, защита прав сексуальных меньшинств и так далее). Но не забывает он и о классической левой повестке. Правда, на пути к светлому будущему неизбежно возникают члены парламента. Так, они уже отказали президенту в проведении налоговой реформы. Планировалось повысить налог на недвижимость, особенно элитную, и тем самым аккумулировать за четыре года 3,6% ВВП (около $10 млрд) для создания госфондов. Провал ставит крест на многих социальных инициативах. Отказано в реформировании архаичной пенсионной системы (президент обещал прибавку к гарантированной пенсии, равную $310).

И вот следующее испытание. Сенаторы обсудят поправки к трудовому законодательству, предложенные, кстати, коммунистами еще в 2019 году. Нововведение — это сокращение рабочей недели на час в год. Таким образом, к 2028 году она должна будет достичь продолжительности в 40 часов. Но крайне высока вероятность того, что и эта инициатива будет блокирована — и до голосования в нижней палате дело не дойдет. В этом случае политическая эрозия Борича заметно ускорится.