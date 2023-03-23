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Коммерсантъ FM
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Айман Эль-Хашем, управляющий директор девелоперского блока группы «Самолет» по Московскому региону:

Группа компаний «Самолет» уделяет значительное внимание инвестициям в цифровизацию строительства. В прошлом году компания вложила около 2% от прибыли в разработку и внедрение цифровых инструментов на производство.

С февраля 2021 года по декабрь 2022-го ГК «Самолет» удалось повысить производительность труда строительного персонала на 121%. Одним из рычагов ее повышения, помимо прочих цифровых инструментов, стала наша совместная разработка — нейросеть «VIJU СТРОЙКА», она же — система S.Monitoring, основанная на принципах искусственного интеллекта по распознаванию потока данных с видеокамер, которые устанавливаются на подъемных кранах и вблизи строящихся корпусов.

После внедрения системы цикл монолитных работ на наших строительных площадках в среднем был сокращен на 53 дня, общее количество простоев уменьшилось в пять раз, а LTIFR (коэффициент частоты травм на объектах с временной потерей трудоспособности) улучшился в десять раз.

В целом работа нейросети и искусственного интеллекта является одним из основных инструментов в нашей программе, благодаря которому срок возведения одного объекта снизился с 30 до 18 месяцев. Конечно, такой прогресс достигается не только благодаря одной лишь нейросети, но она этому способствует.

Уверен, что дальнейшее внедрение и развертывание инструментов искусственного интеллекта в нашу деятельность позволит добиться еще более выдающихся результатов.

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