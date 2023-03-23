Доходность юаневых облигаций российских эмитентов на Московской бирже (на 9 марта 2023 года)

|
|Эмитент
|Код инструмента
|Объем в обращении (млн CNY)
|Объем в обращении (млн руб.)
|Купон (% годовых)
|Дата погашения
|Дата оферты
|Дата размещения
|Дюрация
|Доходность
|Спред к ОФЗ по сроку на дату размещения (б. п.)
|Цена (% от номинала)
|Доходность (% годовых)
|Альфа-банк
|RU000A105NH1
|850
|9232,96
|4
|23.12.24
|
|22.12.22
|1,95
|4,04
|165
|100,4495
|3,77
|МФК «Быстроденьги»
|RU000A105N25
|7,0
|75,75
|8
|03.06.26
|
|21.12.22
|3,03
|8,30
|578
|100,1
|8,26
|ЕАБР
|RU000A105EV1
|1900
|20638,37
|3,5
|07.11.25
|
|11.11.22
|2,87
|3,53
|126
|0
|
|«Металлоинвест»
|RU000A1057A0
|1000
|10862,30
|3,1
|13.09.24
|
|16.09.22
|1,94
|3,14
|111
|99,85
|3,24
|«Металлоинвест»
|RU000A1057D4
|1000
|10862,30
|3,7
|10.09.27
|
|16.09.22
|4,58
|3,75
|137
|97,5
|4,38
|«Металлоинвест»
|RU000A105M75
|1000
|10862,30
|3,25
|11.12.25
|
|15.12.22
|2,87
|3,28
|75
|99,5999
|3,43
|«Норильский никель»
|RU000A105ML5
|4000
|43449,20
|3,95*
|15.12.25
|
|19.12.22
|2,85
|3,99
|146
|0
|
|«Норильский никель»
|RU000A105NL3
|5000
|54311,50
|3,75
|18.06.26
|
|22.12.22
|-
|3,75
|132
|100,65
|3,73
|«Полюс»
|RU000A1054W1
|4600
|49966,58
|3,8
|24.08.27
|
|30.08.22
|4,59
|3,84
|221
|98,7402
|4,15
|«Роснефть»
|RU000A1057S2
|15000
|162934,50
|3,05
|07.09.32
|20.09.24
|20.09.22
|1,96
|3,07
|105
|99,2799
|3,57
|«Русал»
|RU000A105C44
|6000
|65173,80
|3,9
|24.04.25
|
|03.08.22
|1,95
|3,94
|184
|99,29
|4,14
|«Русал»
|RU000A105PQ7
|1000
|10862,30
|3,9
|23.12.25
|
|03.08.22
|1,96
|3,94
|184
|99,9999
|4,01
|«Русал»
|RU000A105Q06
|3000
|32586,90
|3,75*
|24.12.25
|
|27.10.22
|2,40
|3,79
|163
|0
|
|«Русал»
|RU000A105104
|2000
|21724,60
|3,95
|28.07.27
|05.08.24
|27.12.22
|2,84
|4,01
|151
|99,5999
|4,24
|«Русал»
|RU000A105112
|2000
|21724,60
|3,85
|28.07.27
|07.08.24
|28.12.22
|-
|3,85
|142
|99,5102
|4,30
|«Сегежа»
|RU000A105EW9
|500
|5431,15
|4,15
|22.10.37
|10.11.25
|10.11.22
|2,84
|4,22
|195
|99,4002
|4,46
|«Южуралзолото Группа Компаний»
|RU000A105GS2
|700
|7603,61
|3,95
|19.11.24
|
|22.11.22
|1,94
|3,99
|163
|99,25
|4,46