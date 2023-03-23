Доходность юаневых облигаций российских эмитентов на Московской бирже (на 9 марта 2023 года)

Эмитент Код инструмента Объем в обращении (млн CNY) Объем в обращении (млн руб.) Купон (% годовых) Дата погашения Дата оферты Дата размещения Дюрация Доходность Спред к ОФЗ по сроку на дату размещения (б. п.) Цена (% от номинала) Доходность (% годовых) Альфа-банк RU000A105NH1 850 9232,96 4 23.12.24 22.12.22 1,95 4,04 165 100,4495 3,77 МФК «Быстроденьги» RU000A105N25 7,0 75,75 8 03.06.26 21.12.22 3,03 8,30 578 100,1 8,26 ЕАБР RU000A105EV1 1900 20638,37 3,5 07.11.25 11.11.22 2,87 3,53 126 0 «Металлоинвест» RU000A1057A0 1000 10862,30 3,1 13.09.24 16.09.22 1,94 3,14 111 99,85 3,24 «Металлоинвест» RU000A1057D4 1000 10862,30 3,7 10.09.27 16.09.22 4,58 3,75 137 97,5 4,38 «Металлоинвест» RU000A105M75 1000 10862,30 3,25 11.12.25 15.12.22 2,87 3,28 75 99,5999 3,43 «Норильский никель» RU000A105ML5 4000 43449,20 3,95* 15.12.25 19.12.22 2,85 3,99 146 0 «Норильский никель» RU000A105NL3 5000 54311,50 3,75 18.06.26 22.12.22 - 3,75 132 100,65 3,73 «Полюс» RU000A1054W1 4600 49966,58 3,8 24.08.27 30.08.22 4,59 3,84 221 98,7402 4,15 «Роснефть» RU000A1057S2 15000 162934,50 3,05 07.09.32 20.09.24 20.09.22 1,96 3,07 105 99,2799 3,57 «Русал» RU000A105C44 6000 65173,80 3,9 24.04.25 03.08.22 1,95 3,94 184 99,29 4,14 «Русал» RU000A105PQ7 1000 10862,30 3,9 23.12.25 03.08.22 1,96 3,94 184 99,9999 4,01 «Русал» RU000A105Q06 3000 32586,90 3,75* 24.12.25 27.10.22 2,40 3,79 163 0 «Русал» RU000A105104 2000 21724,60 3,95 28.07.27 05.08.24 27.12.22 2,84 4,01 151 99,5999 4,24 «Русал» RU000A105112 2000 21724,60 3,85 28.07.27 07.08.24 28.12.22 - 3,85 142 99,5102 4,30 «Сегежа» RU000A105EW9 500 5431,15 4,15 22.10.37 10.11.25 10.11.22 2,84 4,22 195 99,4002 4,46 «Южуралзолото Группа Компаний» RU000A105GS2 700 7603,61 3,95 19.11.24 22.11.22 1,94 3,99 163 99,25 4,46