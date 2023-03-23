Глобальные покупки

Мировые центробанки купили в минувшем году рекордный за более чем полвека объем золота. По данным WGC, за год они приобрели почти 1136 тонн, что в два с половиной раза больше показателя 2021 года и максимальный результат за 1966 года. Крупнейшими покупателями металла, которые раскрыли данные, стали центробанки Турции и Китая. Эти ЦБ приобрели, соответственно, 145 тонн и 62 тонны и довели запасы до 542 тонн и до более чем 2 тыс. тонн. Активно покупали металл центробанки Египта (47 тонн), Катара (35 тонн), Ирака (34 тонны), ОАЭ (25 тонн) и Омана (2 тонны). По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, центробанки покупают золото в резервы, чтобы иметь запас «на черный день», диверсифицировать риски владения фиатными валютами на случай перестройки текущей доллароцентричной глобальной финансовой системы или санкций. «После прошлогодней истории с блокировкой почти половины золотовалютных резервов РФ у центробанков развивающихся стран есть основания опасаться за сохранность своих золотовалютных резервов, ведь ту часть резервов, которая номинирована в валютах, приходится хранить в центральных банках, которые эти валюты эмитируют»,— отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Из тренда выбивался Банк России, который по итогам минувшего года сократил долю золота. После заморозки половины российских золотовалютных резервов ЦБ с 28 февраля 2022 года возобновлял покупку золота на внутреннем рынке. Однако 24 марта Минфин США ввел санкции на любые трансакции Банка России с золотом. «ЦБ РФ является покупателем последней инстанции золота в стране. Это происходит, когда золотодобывающие компании не могут реализовать объем добытого металла. По всей видимости, меры, принятые властями в прошлом году по поддержанию спроса на драгметалл среди населения (в частности, отмена НДС на покупку физического золота), оказались весьма успешными»,— отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.