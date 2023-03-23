Правила Жорже Паулу Леманна

- «Учитесь на поражениях и выходите в лучшей форме на следующий раунд».
- «Деньги — это просто показатель того, что бизнес идет хорошо или нет, но деньги сами по себе меня не очаровывают».
- «Бизнес похож на теннис. Вы можете не выигрывать все очки и сеты, но, если вы продолжаете наступать и концентрируетесь, в конечном итоге вы победите».
- «Честно говоря, я люблю работать».
- «Выбирайте людей, которые лучше вас, тренируйте их, ставьте перед ними цели».
- «Вы не можете быть хороши во всем. Вы должны концентрироваться на самом существенном».
- «Имя, репутация и бренд — бесценные активы, которые создаются десятилетиями и могут быть потеряны за несколько секунд».
- «Всегда и в первую очередь инвестируйте в людей».
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