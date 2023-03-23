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Коммерсантъ FM
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Правила Жорже Паулу Леманна

  • «Учитесь на поражениях и выходите в лучшей форме на следующий раунд».
  • «Деньги — это просто показатель того, что бизнес идет хорошо или нет, но деньги сами по себе меня не очаровывают».
  • «Бизнес похож на теннис. Вы можете не выигрывать все очки и сеты, но, если вы продолжаете наступать и концентрируетесь, в конечном итоге вы победите».
  • «Честно говоря, я люблю работать».
  • «Выбирайте людей, которые лучше вас, тренируйте их, ставьте перед ними цели».
  • «Вы не можете быть хороши во всем. Вы должны концентрироваться на самом существенном».
  • «Имя, репутация и бренд — бесценные активы, которые создаются десятилетиями и могут быть потеряны за несколько секунд».
  • «Всегда и в первую очередь инвестируйте в людей».

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