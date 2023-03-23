Деньги 23.03.2023, 00:01 Крупнейшие банки по выдаче ипотеки в 2022 году (млрд руб.) Выйти из полноэкранного режима Банк Сбербанк 2573,9 ВТБ* 971,4 Альфа-банк 206,0 Банк «Дом.РФ» 181,4 Промсвязьбанк 104,6 ФК «Открытие» 102,6 Газпромбанк 97,5 Росбанк 91,5 Совкомбанк 85,3 Россельхозбанк 80,3 МКБ 79,3 Банк «Ак Барс» 32,2 Банк «Санкт-Петербург»* 26,0 РНКБ 22,3 Абсолют-банк 22,1 «Уралсиб» 19,4 Банк «Зенит» 9,9 Банк «Кубань Кредит» 9,2 МИнБанк 5,3 Открыть в новом окне *Оценка Frank RG. Источники: АО «Дом.РФ», Frank RG, данные банков.