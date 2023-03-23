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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие банки по выдаче ипотеки в 2022 году (млрд руб.)

Банк
Сбербанк 2573,9
ВТБ* 971,4
Альфа-банк 206,0
Банк «Дом.РФ» 181,4
Промсвязьбанк 104,6
ФК «Открытие» 102,6
Газпромбанк 97,5
Росбанк 91,5
Совкомбанк 85,3
Россельхозбанк 80,3
МКБ 79,3
Банк «Ак Барс» 32,2
Банк «Санкт-Петербург»* 26,0
РНКБ 22,3
Абсолют-банк 22,1
«Уралсиб» 19,4
Банк «Зенит» 9,9
Банк «Кубань Кредит» 9,2
МИнБанк 5,3

*Оценка Frank RG.

Источники: АО «Дом.РФ», Frank RG, данные банков.

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