Петербург занял седьмое место в рейтинге регионов по размеру зарплат

Самые высокие зарплаты в 2022 году в России получали работники банковской сферы и финансовых услуг. Их средний доход по стране достиг 126 тыс. руб. в месяц, сообщает РИА Новости. Исследование учитывает только те сферы деятельности, где занято не менее 2% работников конкретного региона.

Санкт-Петербург среди регионов РФ расположился на седьмом месте. Больше всего в городе готовы платить сотрудникам IT-сферы, зарплата представителей в среднем составляет 149 тыс. руб. В то же время Ленинградская область оказалась на 36–37 местах. Наиболее оплачиваемой в регионе оказалась профессия строителя со средней зарплатой в 74 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Петербург не вошел в топ-10 самых культурных городов России. Эксперты оценивали культурный капитал городов, первенство досталось Петрозаводску.

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