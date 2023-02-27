Петербург не вошел в топ-10 самых культурных городов России

Санкт-Петербург занял всего 13-е место в рейтинге самых культурных городов России. Первенство осталось за Петрозаводском, следует из исследования Высшей школы экономики.

Эксперты оценивали не только разнообразие культурных объектов города, но и желание ими пользоваться – то есть культурный капитал. Самыми культурными городами, помимо Петрозаводска, оказались Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Москва же расположилась на 28-й позиции. Ученые объясняют это тем, что в небольших городах у людей гораздо больше свободного времени, потому культурная сфера там более востребована, передают «Известия».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Петербург занял второе место в федеральном рейтинге субъектов РФ по качеству жизни.

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