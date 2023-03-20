В аэропорту Сочи стабилизировать расписание планируют к вечеру 20 марта

В аэропорту Сочи планируют полностью стабилизировать расписание к вечеру 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

20 марта будут выполнены 10 рейсов за 18 и 19 марта, которые были задержаны из-за погодных условий. Еще два ранее отложенных вылета запланированы на 21 марта.

За прошедшие сутки в Сочи планировалось выполнить 167 рейсов. При этом план был перевыполнен – всего в аэропорту обслужили 92 рейса на прилет и 82 на вылет. На них перевезли более 24 тыс. пассажиров. В пиковые часы нагрузки аэропорт обслуживал до 27 рейсов единовременно.

С утра 18 марта в аэропорту Сочи из-за тумана откладывается вылет самолетов. Только компания «Аэрофлот» на 19 и 20 марта отменила все самолеты в Сочи. Утром 20 марта компания сообщила, что организовала рейсы для вывоза пассажиров из города.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram