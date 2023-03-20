На экс-главу Красспорта возбудили еще одно уголовное дело

Бывший руководитель Главного управления по физической культуре и спорту (Красспорта) мэрии Красноярска стал фигурантом второго уголовного дела. Экс-чиновник обвиняется в хищении, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России.

По данным полиции, в период с мая 2021 по июль 2022 года обвиняемый в составе группы лиц похитил около 600 тыс. руб. у муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной»». Денежные средства были перечислены с расчетного счета спорткомплекса на счет индивидуального предпринимателя по фиктивным договорам на оказание услуг по уборке крыш зданий и сооружений, вывозу мусора и др. Фактически, установили правоохранители, услуги не выполнялись, а денежные средства были переданы предпринимателем чиновнику.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале руководителя Красспорта задержали по подозрению в получении взятки. Расследование установило, что чиновник получил взятку от директора подведомственного учреждения стройматериалами на сумму более 500 тыс. руб. Их он использовал для возведения личного загородного дома. Бюджетные средства, за счет которых приобретались стройматериалы, были выделены на заливку льда на стадионе для детских спортивных занятий.

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Илья Николаев