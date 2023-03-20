Исполнять обязанности главы Нагайбакского района будет первый заместитель Яков Кригер

В пятницу, 24 марта, состоится собрание депутатов Нагайбакского района Челябинской области, где депутаты примут досрочную отставку главы Ивана Сурменева и назначат конкурс по отбору нового руководителя. Исполнять обязанности главы до выборов будет первый заместитель Яков Кригер, сообщает администрация муниципалитета.

20 марта Иван Сурменев провел последнее аппаратное совещание и попрощался с подчиненными и главами поселений. «Все вы знаете, что я принял решение об отставке. Это решение принято осознанно. Всем огромное спасибо за работу, благодарю вас за поддержку и понимание», - сказал глава.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Иван Сурменев, избранный главой в апреле 2020 года, решил досрочно покинуть пост после трагического происшествия в поселке Фершампенуаз: десятилетний мальчик погиб после падения льдины с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса.