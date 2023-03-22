Бариатрия спасает жизнь

Это показало ретроспективное исследование «Отдаленная смертность от всех и от конкретных причин в связи с четырьмя типами бариатрических операций», результаты которого опубликованы в журнале Obesity. Ученые из Юты, США, изучили данные почти 22 тыс. пациентов, которые с 1982 по 2018 год прошли бариатрические операции (хирургическое лечение ожирения) четырех типов: желудочное шунтирование по Ру (Roux-en-Y gastric bypass), регулируемое бандажирование желудка, рукавную гастропластику, билиопанкреатическое шунтирование с выключением двенадцатиперстной кишки. Целью было не только сравнить смертность от всех причин и от определенных болезней оперированных и неоперированных пациентов с ожирением, но и выяснить, как на этот показатель влияет возраст в момент операции, зависит ли смертность от пола и типа операции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

У пациентов, прошедших бариатрическую операцию, смертность от всех причин оказалась на 16% ниже по сравнению с неоперированными, причем как мужского, так и женского пола независимо от типа бариатрического вмешательства. На 29% была меньше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, на 43% — от рака, на 72% — от диабета.

Аналогичные исследования, главным образом ретроспективные, уже проводились и показали похожие результаты. Авторы нынешнего исследования тоже уже проводили такой эксперимент, но тогда они рассматривали лишь один тип бариатрии — желудочное шунтирование. Кроме того, выборка составила 8 тыс. пациентов, состояние их отслеживалось всего 18 лет — с 1984 по 2002 год. Но уже тогда в бариатрической группе отмечалось общее снижение смертности на 40% по сравнению с контрольной группой; смертность от сердечно-сосудистых болезней сократилась на 56%, от рака — на 60%, от диабета — на 92%.

При этом новое исследование дало и весьма неприятные результаты: в группе оперированных пациентов смертность от цирроза печени оказалась на 83% выше по сравнению с контрольной группой, да и самоубийств оперированные участники исследования совершили в 2,4 раза больше, хотя все это в основном относится к молодым людям в возрасте от 18 до 34 лет.

Результаты тем более неожиданные, что данные предыдущих исследований свидетельствуют: у пациентов, в начале исследования страдавших фиброзным неалкогольным стеатогепатитом (воспалительный процесс печени на фоне ее жирового перерождения) без цирроза, на семилетнем отрезке после операции риск дальнейших неблагоприятных событий снижался по сравнению с неоперированными больными. Авторы нового исследования полагают, что такая противоречивость результатов связана с наличием цирроза у их пациентов на момент начала исследования.

Возможные объяснения высокого уровня самоубийств среди оперированных содержатся в опубликованном в 2012 году исследовании «Вероятные факторы риска роста самоубийств после бариатрической операции», проведенном учеными из Университета Северной Дакоты, США, где авторы рассматривают физиологические и психологические аспекты проблемы. К числу физиологических факторов относится, в частности, ускоренное всасывание алкоголя в кровь и его замедленное выведение из организма после бариатрического вмешательства. В результате повышаются расторможенность и импульсивность, что предполагает необдуманные поступки, совершенные под воздействием эмоций, да и вообще неумеренное потребление алкоголя часто ведет к самоубийству. Еще один фактор, связанный с физиологией,— постбариатрическая гипогликемия, то есть снижение уровня глюкозы в крови. Это состояние имеет неврологические последствия, в том числе спутанность сознания, что тоже может стать причиной суицида.

Еще один блок причин, объясняющих повышенный уровень самоубийств после бариатрии, связан с психологическими проблемами, которые, в свою очередь, проистекают из недостаточной потери веса или замедления его снижения с течением времени. Допустим, в течение года все хорошо, но потом люди вновь начинают много есть, не контролируя себя. В результате появляется чувство вины из-за несоблюдения диеты, снова, как перед операцией, падает качество жизни, сокращается физическая активность, возникают проблемы в половой сфере, понижается самооценка, растет депрессия, уровень которой у людей с ожирением и так выше, чем в среднем по популяции. Все вместе и по отдельности эти факторы способствуют росту самоубийств, особенно среди молодежи.

Авторы нынешнего исследования считают, что нужно проводить более строгую оценку психологического состояния таких пациентов перед операцией и тщательнее осуществлять последующее медицинское наблюдение. Полученные данные не только повышают интерес к бариатрической хирургии как к способу снизить вес у больных с крайней степенью ожирения, но и стимулируют исследования, направленные на поиск физиологических и молекулярно-биологических методов безоперационного снижения веса и, соответственно, смертности, сопоставимых с бариатрией, пишут исследователи.

По материалам.

Елена Туева