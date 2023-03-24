Сможет ли мир победить табачную зависимость

Группа канадских ученых из Университета Торонто провела обзорно-аналитическое исследование, посвященное решению проблемы последствий потребления табака. По мнению авторов, для ограничения воздействия курения табака на человека и общество в целом необходимо широко применять новые подходы к диагностике, профилактике и лечению табачной зависимости, такие как психосоциальные, фармакологические методы, а также инновационное регулирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ER Productions Limited / Getty Images Фото: ER Productions Limited / Getty Images

По данным исследований, в 2019 году во всем мире курили около 1,14 млрд человек. Традиционно курение сигарет намного выше распространено среди лиц с более низким уровнем образования или дохода, а также среди лиц с психическими расстройствами и другими сопутствующими зависимостями. Большинство курильщиков, указывают исследователи, начинают курить в подростковом возрасте, почти 90% — в возрасте от 15 до 25 лет. При этом курение с раннего возраста на протяжении всей жизни оказывает более серьезное воздействие на здоровье, чем курение, начатое в более позднем возрасте. Курящие рискуют потерять в среднем не менее десяти лет жизни по сравнению с некурящими в аналогичных условиях.

Прямые эпидемиологические исследования в нескольких странах в сочетании с оценками, основанными на моделировании, показали, что в 2020 году курение стало причиной 7,7 млн смертей во всем мире. К основным причинам смертности от курения сигарет относят рак легких, сердечно-сосудистые заболевания, хроническую обструктивную болезнь легких, рак мочевого пузыря .

Ученые приводят данные статистики, согласно которым своевременный отказ от курения сигарет значительно снижает риск связанных с ним заболеваний. Лица, отказавшиеся от курения до 40 лет, имеют более низкий риск смерти от разных причин. Отказ от табакокурения становится обычным явлением в странах с высоким уровнем дохода в результате принятия эффективных мер по борьбе с этим явлением. Например, во Франции число бывших курильщиков среди лиц в возрасте 50 лет и старше в четыре раза превышает число нынешних курильщиков.

На сегодняшний день для отказа от курения доступны несколько видов медикаментозной терапии с доказанной эффективностью: никотинзаместительная терапия (с использованием никотиновых пластырей, жевательной резинки, назальных спреев и другой подобной продукции), а также специальные препараты (в настоящий момент недоступны в РФ.— «Ъ-Наука»), суть которых сводится к воздействию на определенные рецепторы в организме человека, что вызывает снижение уровня удовлетворенности от потребления никотина. Как сообщается в исследовании, бездымные продукты, или электронные системы нагревания табака, также являются перспективным средством для постепенного отказа от курения. Так, например, в Великобритании рекомендуется применять данные средства в качестве «мостика» к прекращению курения традиционных сигарет.

Немаловажную роль в сочетании с медикаментозной терапией играют поведенческая терапия и психологические консультации, значительно повышающие вероятность успешного отказа от курения, отмечают авторы. Методы психологических консультаций с доказанной эффективностью направлены на оказание социальной поддержки в период лечения, формирование навыков преодоления синдрома отмены и симптомов отказа от курения, а также на решение проблем в сложных ситуациях.

По мнению ученых, основная глобальная задача сегодня заключается в рассмотрении индивидуальных и масштабных стратегий, направленных на повышение показателей отказа от курения сигарет в большинстве стран с низким уровнем дохода, и стратегий, направленных на последовательный рост уровня отказа от курения в странах с высоким уровнем дохода. Для ускорения отказа от курения в странах с низким уровнем дохода также необходим доступ к эффективной медикаментозной терапии и психологической поддержке, а также содействие в лечении сопутствующих психических расстройств.

Ранее в журнале «Ланцет» было опубликовано, что свободный доступ к результатам современных научных исследований в области снижения вреда от табакокурения крайне необходим для проведения эффективной политики в сфере здравоохранения. Существующая на сегодняшний день Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) утратила свою актуальность — она не учитывает имеющийся массив научных данных о роли современных устройств доставки никотина в снижении вреда от табакокурения, и, таким образом, конвенция перестала соответствовать своему назначению. Эксперты ссылаются на то, что в политике ВОЗ и РКБТ не хватает стратегии по уменьшению вредного воздействия. Большинство людей курят, потому что они зависимы от никотина, снижение же вреда от табакокурения подразумевает замену традиционного курения сигарет на гораздо менее вредные способы доставки никотина. Впрочем, ВОЗ и Конференция сторон РКБТ не считают, что вышеуказанные меры приводят к снижению вреда.

В качестве альтернативных рекомендаций исследователи предлагают введение регуляторных мер по снижению уровня содержания никотина в табачных изделиях для меньшего привыкания к ним, ограничение продажи сигарет с целью перехода на менее вредные никотинсодержащие продукты, а также исследование и внедрение инновационных подходов в лечении никотиновой зависимости.