Восстановлено движение трамваев на ул. Ново-Садовой в Самаре

Движение трамваев в направлении «в город» по ул. Ново-Садовой в Самаре восстановлено в понедельник. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Трамваи на ул. Ново-Садовой встали в понедельник в 7:28 (MSK+1). Движение было приостановлено более чем на час. На месте работали ответственные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее прокуратура Самары выявила нарушения в работе городского общественного транспорта, проверив более 230 автобусов, троллейбусов и трамваев МП «ТТУ» и ООО «Самара Авто Газ». Так, специалисты нашли нарушения технического состояния трамваев и автобусов, при которых их выпуск на линию запрещен. Также прокуратура выявила случаи отсутствия сведений о подключении транспорта «Самара Авто Газа» к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Выезд запрещен».

Георгий Портнов