Председатель СК поручил доложить о возможном экологическом преступлении из-за утечки хлора в Братске

Следственным управлением СУ СК Иркутской области по факту утечки хлора 18 марта на Братском ЛПК проводится доследственная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил комитету представить доклад о причинах и обстоятельствах происшествия.
Предварительно установлено, что пострадали пять человек, сообщает следственное управление. Им оказывается медицинская помощь. Предприятие работает в штатном режиме.
Прокуратура Иркутской области также проводит проверку в связи с инцидентом, по результатам «будет дана оценка исполнению законодательства об особо опасных производственных объектах и охране труда».