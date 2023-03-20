Председатель СК поручил доложить о возможном экологическом преступлении из-за утечки хлора в Братске

Следственным управлением СУ СК Иркутской области по факту утечки хлора 18 марта на Братском ЛПК проводится доследственная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил комитету представить доклад о причинах и обстоятельствах происшествия.

Предварительно установлено, что пострадали пять человек, сообщает следственное управление. Им оказывается медицинская помощь. Предприятие работает в штатном режиме.

Прокуратура Иркутской области также проводит проверку в связи с инцидентом, по результатам «будет дана оценка исполнению законодательства об особо опасных производственных объектах и охране труда».

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Лолита Белова