Для участников промкластеров, заключивших СПИК, страховые взносы снизят до 7,6%

Правительство одобрило законопроект о едином сниженном тарифе страховых взносов в 7,6% для участников промышленных кластеров, заключивших специальные инвестконтракты. Речь идет о СПИК 1.0, предполагающих создание или модернизацию промпроизводств с неизменными налоговыми условиями и преференциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Автором проекта закона выступил Минпромторг. В его пресс-службе сообщили, что предусмотрено получение льготы по страхвзносам на срок не более семи лет и в размере, не превышающем объем инвестиций участника кластера на реализацию инвестпроекта. Льгота коснется только работников, участвующих в проекте. Для этого предприятие обязано будет вести раздельный учет выплат сотрудникам. Срок применения льготы рассчитывается с даты включения предприятия в реестр получателей льгот и не должен превышать срок действия СПИК 1.0.

«Дополнительные поступления в федеральный бюджет от налога на добавленную стоимость в результате реализации проектов превысят объем предоставляемых льгот в течение трех-четырех лет с момента начала реализации проектов»,— заявил замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных (цитата по «Интерфаксу»).

Власти еще в декабре 2022 года детализировали условия помощи участникам промышленных кластеров, адаптировав меры их господдержки к планам по импортозамещению. По новым правилам правительство будет компенсировать таким предприятиям до половины стоимости закупки стартовых партий продукции, произведенной другими компаниями кластера.

Подробности — в материале «Ъ» «Сами себе цепочки».

Лаура Кеффер