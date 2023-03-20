Ликвидация свалки в Кумертау обойдется в 315 млн рублей

Министерство природопользования и экологии Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на ликвидацию несанкционированной свалки в Кумертау с ООО «Шахтастрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 324,81 млн руб. за 315,06 млн руб. (дисконт — 3%).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале минэкологии заключило контракт с рязанским ООО «СМ-строй» (принадлежит Михаилу Савосину), но закупка была приостановлена из-за жалоб московского ООО «Унистрой» и новошахтинского «Шахтастроя». По итогам рассмотрения жалоб УФАС провело внеплановую проверку. Установлено, что победитель конкурса представил несуществующие контракты для подтверждения опыта исполнения аналогичных контрактов. УФАС отменило итоги конкурса и обязало минэкологии пересмотреть заявки.

13 марта поступила еще одна жалоба на закупку от «Унистроя», но она была признана необоснованной.

До 15 ноября 2024 года подрядчик должен ликвидировать свалку площадью 10,28 га в 1 км к юго-востоку от Кумертау.

ООО «Шахтастрой» зарегистрировано в марте 2013 года. Компания занимается земляными работами. 55% принадлежит Вараздату Ацагорцяну, 45% — Рустаму Авагяну. В 2021 году выручка составила 1,12 млрд руб., чистая прибыль — 41,45 млн руб.

Майя Иванова

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